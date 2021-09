Linha de ônibus 907 é ampliada a partir de segunda-feira em Londrina

A linha 907, que atualmente liga o Terminal Acapulco à Estação Catuaí, nos horários de pico, será ampliada e passará a atender também a Gleba Palhano, a partir da próxima segunda-feira (13).

Continua depois da publicidade





De acordo com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanismo), seus levantamentos apontam que muitos clientes da região sudeste e distritos utilizam mais de uma linha. Ou seja: embarcam na linha 601 – Acapulco ou 217 – Vivendas do Arvoredo, no Terminal Acapulco, chegam no Terminal Central e realizam transbordo (integração) com as linhas 229 – Gleba Palhano e 213 – Estação Catuaí, para se deslocarem até a região da Gleba Palhano.

Continua depois da publicidade





Agora, com o novo itinerário da linha 907, os usuários chegarão ao seu destino sem precisar ir para o Terminal Central.





O novo trajeto inclui dois shoppings, condomínios residenciais, hipermercados e lojas de departamento, percorrendo pelas Avenidas Madre Leônia Milito e Ayrton Senna; pelas ruas Pref. Faria Lima, Jerusalém, João Huss, Ernani Lacerda de Athayde, João Wyclif, além da marginal da PR-445.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A CMTU prometeu dobrar a quantidade de veículos utilizados nesta linha. Os usuários começaram a ser alertados sobre as novidades no último dia 23, por meio de cartazes afixados nos pontos e ônibus.





O novo itinerário completo, assim como a escala dos coletivos que atenderão a linha 907, podem ser consultados no site da CMTU. Dúvidas e reclamações são registradas pelo e-mail [email protected]