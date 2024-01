Trio é indiciado por latrocínio de idoso em Wenceslau Braz

Três suspeitos foram presos e indiciados pelo latrocínio - roubo seguido de morte - de Roque Miguel Bronqueti, 72, ocorrido no dia 6 de janeiro, em Wenceslau Braz (Norte Pioneiro). As informações são da PCPR (Polícia Civil do Paraná) que divulgou nesta sexta-feira (26) que concluiu o inquérito policial que investigava o crime, cuja motivação seria patrimonial.





Conforme as investigações, o crime foi praticado por quatro indivíduos, duas mulheres, de 19 e 22, e dois homens, de 20 e 25. O quarteto tinha conhecimento do dinheiro na conta bancária da vítima, além de outros bens como terreno e veículo.

“Foram colhidos diversos elementos de informação e ouvidas 17 pessoas no decorrer das diligências. Além disso, representamos pelos mandados de prisão preventiva contra todos os envolvidos”, detalha o delegado da PCPR Huarlei Augusto.





Além disso, o trabalho das perícias papiloscópicas auxiliou no andamento das investigações.

Na quarta-feira (17), a PCPR prendeu a mulher de 19 e o homem de 25 em ações deflagradas nos municípios de Wenceslau Braz e Londrina. No mesmo dia, o terceiro envolvido, de 20, entrou em confronto com policiais militares e foi a óbito.





A quarta suspeita, de 22, foi localizada e presa pela Polícia Militar do Paraná na sexta-feira (19), no município de Ibaiti (Norte Pioneiro).

Os detidos foram indiciados pelo crime de latrocínio e encontram-se presos no sistema penitenciário.





O inquérito policial foi concluído e encaminhado à justiça.





Na data do crime, a vítima foi abordada pelos indivíduos dentro da própria casa, em Wenceslau Braz, e atingida por um golpe na cabeça. O homem foi levado desacordado até o rio Tibagi, em Jataizinho (Norte Pioneiro), e jogado na água com as mãos e pés amarrados.





Depois do crime, os suspeitos fugiram para Londrina com a caminhonete da vítima. O veículo foi recuperado pela PCPR na segunda-feira (8).