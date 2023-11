Uma pessoa morre e outra fica ferida em ataque com arma de fogo em Londrina

Um homem morreu e outro ficou ferido durante um ataque com arma de fogo na madrugada deste sábado (11), no Jardim São Jorge, em Londrina. A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Rua Oraldo Waldemar Sproger.





No local, testemunhas relataram que duas pessoas em uma motocicleta CG Titan prata desceram do veículo ainda usando capacetes e o passageiro sacou uma pistola de cor chumbo, efetuando disparos que atingiram Alisson Mendes Aprigio da Silva e um segundo indivíduo no joelho.

Silva foi socorrido por populares e encaminhado ao Hospital Zona Norte, mas morreu após dar entrada no hospital.





A segunda vítima atingida no joelho não quis se identificar, recusou atendimento e fugiu do local. A equipe policial tentou entrar em contato com os familiares de Silva, mas ninguém quis se pronunciar ou se identificar.