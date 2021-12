Policial civil reage atirando em suspeito de balear vítima em Sarandi

Um policial civil, que estava no interior do Hospital Metropolitano de Sarandi (Centro-Norte), atirou contra um homem, atingindo-o no braço, durante a manhã desta quinta-feira (16). Segundo a PM (Polícia Militar), o oficial reagiu ao verificar a situação em que o suspeito baleou uma vítima nas proximidades da instituição por conta de uma briga.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O homem saiu do local com o apoio de outras pessoas e foi atendido na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Sarandi. Ele permanece sob escolta policial.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Tanto o suspeito como a vítima baleada por ele não correm risco de morte, segundo o setor de comunicação do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar).





Além da PM, estiveram no local a Guarda Municipal da cidade e a Polícia Civil, que fica a cargo da investigação.





*Sob supervisão de Luís Fernando Wiltemburg