Quem são e o que pesa contra os suspeitos do caso Marielle Franco, segundo a PF

A revelação de um relatório da Polícia Federal e uma operação para prender novos suspeitos, no fim de semana, preencheram importantes lacunas na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, após seis anos do crime.



Embora admitam a inexistência de uma "prova cabal" e a necessidade de mais apurações, os investigadores afirmam considerar encerrada a fase de esclarecimento sobre quem seriam os mandantes, executores e intermediários da ação.

As investigações avançaram nos últimos meses após dois suspeitos de envolvimento, que estavam presos desde 2019, fecharem acordos de delação premiada. Em julho de 2023, o ex-policial militar Élcio Queiroz confessou ter dirigido o Chevrolet Cobalt prata usado no dia do assassinato e afirmou que Ronnie Lessa, no banco de trás, efetuou os tiros. Ele também apontou a participação de Maxwell Corrêa, o Suel, e Edimilson Oliveira da Silvana, o Macalé, na preparação do crime.



Já a delação de Lessa, homologada neste mês, apontou os supostos mandantes e quem teria ajudado a atrapalhar as investigações. Foram presos no domingo (24) o deputado federal Chiquinho Brazão e o seu irmão, o conselheiro do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio) Domingos Brazão, e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil no Rio.