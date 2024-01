Belinati confirma que vai participar de reunião pelo Contorno Leste em Brasília

A garantia de que o Contorno Leste de Londrina será incluído na concessão do pedágio pode vir em uma reunião marcada para o dia 7 de fevereiro, em Brasília.





Como noticiou a FOLHA na edição desta segunda-feira (22), lideranças da região devem se encontrar com o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), para debater o assunto e a desativação do ramal ferroviário entre Londrina e Ourinhos (SP).

Publicidade

Publicidade





Quem já tem participação confirmada neste encontro é o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), que há meses vem ressaltando a importância de a obra ser viabilizada através da nova concessão. É uma demanda antiga da região.





"Temos a expectativa de que o ministro [Renan Filho] se sensibilize para que possamos resolver essa questão do Contorno Leste, que será essencial para acelerarmos ainda mais o processo de industrialização de Londrina", disse Belinati à FOLHA.

Publicidade





A mobilização regional pela obra ocorre porque se trata de uma importante intervenção para a região de Londrina. Com cerca de 23 quilômetros de extensão, vai da PR-445, na chegada de Curitiba, até a BR-369, na divisa entre Londrina e Ibiporã.





O deputado estadual Tercílio Turini (PSD), que anunciou a data da reunião, pontuou que, além de prefeitos e parlamentares estaduais e federais que representam a região de Londrina, o encontro deverá ter a presença da deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) e do deputado estadual Arilson Chiorato (PT), que têm ajudado no diálogo com o Governo Lula. “Vai estar bem representado”, avalia Turini.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: