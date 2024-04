Juiz concede liminar e suspende audiências da CP que apura denúncia contra Mara Boca Aberta

O juiz Emil T. Gonçalves, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Londrina, acatou os argumentos da defesa da vereadora Mara Boca Aberta (Podemos) e suspendeu, de forma liminar, as audiências de instrução agendadas pela CP (Comissão Processante) que apura denúncia contra a parlamentar.





A vereadora foi internada na quarta-feira (17) com um quadro de cólica renal por cálculo urinário obstrutivo, passou por um procedimento cirúrgico e está em recuperação. As informações constam em uma nota enviada pela defesa à FOLHA. A suspensão vale até a "alta médica" de Mara, segundo a decisão judicial.

“Com relação à sua participação na Comissão Processante, a vereadora está em observação médica e, devido à cirurgia e medicamentos, não está em condições de participar”, continua a nota, que foi enviada à reportagem antes da decisão judicial.





A defesa aponta que, como os atos previstos são oitivas de testemunhas e da própria vereadora, “restam prejudicados, em respeito ao seu direito de estar presente para acompanhar o ato e, inclusive, atuar em defesa própria”.

O texto diz que a CP, por outro lado, “entendeu por não reconhecer a grave enfermidade” da parlamentar ao separar três datas - quinta (18), sexta (19) e segunda (22) - para depoimento das testemunhas, e marcar para terça (23) a oitiva com Mara. “Ante o que a defesa já se manifestou se opondo firmemente à realização do ato, tendo em vista a garantia legal de sua participação em todos os atos do processo”.





