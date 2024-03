Bolsonaro se escondeu na embaixada da Hungria após ter passaporte apreendido, diz NYT

Vídeos do sistema de segurança da embaixada da Hungria, em Brasília, mostram que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permaneceu na missão diplomática por dois dias após uma operação da Polícia Federal que apreendeu seu passaporte.

De acordo com o jornal New York Times, as imagens captadas mostram Bolsonaro em frente à missão diplomática no dia 12 de fevereiro.

Quatro dias antes, a Polícia Federal havia apreendido o passaporte de Bolsonaro, no âmbito de uma investigação que apura uma trama golpista liderada pelo ex-presidente para mantê-lo no poder apesar da derrota eleitoral para Lula (PT).

Um funcionário da embaixada da Hungria confirmou o plano de receber Bolsonaro na embaixada, segundo o New York Times.

O ex-presidente é aliado próximo do líder da Hungria, Viktor Orbán, um dos principais expoentes da extrema-direita na Europa.



O que diz Bolsonaro

Bolsonaro disse nesta segunda-feira em discurso em São Paulo que frequenta embaixadas e conversa com embaixadores.

"Muitas vezes esse chefe de estado liga para mim, para que eu possa prestar informações precisas sobre o que acontece no Brasil", completou o ex-presidente em evento do PL, seu partido, na capital paulista.

Extrema-dieita do leste europeu

