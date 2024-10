Candidato Barbosa Neto diz que merece voltar à Prefeitura de Londrina

Candidato à Prefeitura de Londrina pela coligação "Quem manda é o povo" (PDT e Federação Psol/Rede) nas eleições municipais de 2024, Barbosa Neto votou no Colégio Aplicação, localizado na rua Piauí, no Centro do Município, na manhã deste domingo (6).





A equipe de reportagem do Portal Bonde foi acompanhar a votação, que estava prevista para às 8h, e o candidato chegou na instituição de ensino cerca de 45 minutos depois.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Com o objetivo de voltar ao cargo do qual foi cassado em julho de 2012, Barbosa diz que merece voltar à Prefeitura por ter sido o prefeito mais bem avaliado nos três anos em que exerceu a função. Em entrevista à Folha de Londrina, disse que a perda do mandato 12 anos atrás foi "um ato político em retaliação por não fazer negociatas com outros políticos".





(Matéria em atualização.)