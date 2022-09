Em Londrina, Ciro fala em 'restaurar autoridade' da presidência e ataca filhos de Lula e Bolsonaro

O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, cumpriu rápida agenda na manhã desta sexta-feira (9) em Londrina. A chegada na praça Getúlio Vargas, centro da cidade, estava prevista para às 9h30, porém, o ex-governador do Ceará desembarcou da van por volta das 11h30, sendo recebido por correligionários e postulantes à Assembleia Legislativa e Câmara Federal.





Ele discursou por dez minutos ao lado do candidato ao governo do Estado pelo partido, Ricardo Gomyde, e da professora Desiree Salgado, que disputa a vaga no Senado. Em entrevista à imprensa, Ciro falou que sua principal preocupação é em “restaurar a autoridade da Presidência da República diante das interferências descabidas de setores do judiciário” e “cutucou” os filhos do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva (PT), que lideram as pesquisas eleitorais.

“Só vamos restaurar a autoridade da presidência se o presidente não tiver ‘rabo preso’, não tiver parentes, filhos envolvidos com suspeita de corrupção. Isso, infelizmente, é comum entre os filhos do Bolsonaro e do Lula. A minha intenção é só restaurar a autoridade da presidência do Brasil e encerrar essa crônica que somos obrigados a escolher de qual dos dois é menos corrupto”, atacou.





Nesta semana, o presidenciável pedetista disse à uma emissora de rádio que “Lula tinha filho ladrão”. Em reação ao comentário, os filhos do ex-presidente entraram na Justiça paulista cobrando explicações. “É só procurar no Google o caso Gamecorp”, respondeu ao ser questionado sobre a ação judicial. A investigação da Lava Jato, envolvendo Fábio Luis Lula da Silva, o “Lulinha”, foi arquivada em janeiro deste ano.

