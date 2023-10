Cloara Pinheiro é mais um possível nome do PSD à Prefeitura de Londrina

Oficialmente, a largada ainda não foi dada, mas, restando pouco mais de um ano para o primeiro turno das eleições municipais de 6 de outubro de 2024, o PSD presidido no Paraná por Ratinho Junior tem em Cloara Pinheiro mais um nome cogitado para a cadeira de prefeito de Londrina hoje ocupada por Marcelo Belinati (PP).





“Estou à disposição do meu partido e do meu governador [...] É aguardar uma pesquisa séria e ver o que o presidente do partido, o governador, vai determinar. É isso o que eu penso, de verdade”, afirmou a deputada estadual em entrevista exclusiva à FOLHA.



Publicidade

Publicidade





Também em conversa recente com a FOLHA, Tiago Amaral – outro deputado estadual do PSD em tratativas para tentar o Executivo de Londrina – afirmou que a escolha do governador terá caráter decisivo. Já Tercilio Turini, igualmente filiado ao PSD e integrante da bancada local na AL (Assembleia Legislativa), revelou à reportagem que pode até sair da sigla – de forma amigável, segundo ele - para buscar se viabilizar à corrida majoritária.





Durante a entrevista, Pinheiro não deixou de tecer elogios aos correligionários que tentam se cacifar para o mesmo projeto eleitoral em Londrina – além dos parlamentares estaduais, dois membros do clã Canziani têm sido ventilados: o pai, Alex, presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), ou a filha, Luísa, deputada federal.





Um dos trunfos da eventual postulante, no entanto, deve ser usar a recente “gordura eleitoral” acumulada pela condição de deputada estadual mais votada em Londrina em 2022. À época, ela fez jus à evidência acumulada na trajetória como apresentadora de TV – que retomou recentemente ao estrear um programa de auditório – e conseguiu a preferência de 26.363 eleitores da cidade.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: