CNN Brasil cancela debate após Lula e Bolsonaro não confirmarem presença

O canal de notícias 24 horas CNN Brasil cancelou, nesta terça-feira (26) o primeiro debate na TV com os candidatos à presidência da República em 2022, após Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Messias Bolsonaro (PL) não confirmarem presença. Os dois presidenciáveis lideram a corrida eleitoral, segundo a última pesquisa divulgada pela XP/Ipespe, com 44% e 35% das intenções de voto, respectivamente.

A emissora divulgou a decisão pelas suas redes sociais. "A CNN Brasil suspendeu a realização do debate com os candidatos à presidência da República que estava programado para o dia 6 de agosto. A decisão foi tomada porque as campanhas dos candidatos Lula e Bolsonaro não confirmaram as presenças de ambos. Sem os dois candidatos que estão à frente nas pesquisas realizadas por institutos de opinião, o encontro não refletiria o atual cenário da corrida presidencial".

O canal ainda deixou clara a intenção de fazer um novo debate, juntando grandes canais de mídia para "estimular o amplo debate entre os postulantes à presidência". "A CNN analisa a possibilidade de formar um pool [acordo entre empresas] com veículos de comunicação de credibilidade para que o evento seja realizado. As premissas para a definição deste formato são o compromisso de todos os veículos com o sistema democrático e com a total imparcialidade diante do cenário político polarizado", encerrou a emissora.





Nos comentários da publicação, eleitores criticaram a ausência dos dois candidatos. "Dois antidemocratas que não tem ideias para debater, apenas planos de poderes pessoais", disse um internauta. "Bem provável que nenhum dos dois apareçam… teto de vidro total dos dois", comentou outra. Houve quem criticasse a decisão da CNN Brasil também. "Se o interesse da CNN for estimular o amplo debate, mantenham o mesmo e deixem os espaços que os dois deveriam oculpar com seis nomes pra ficar claro que estão se eximindo da responsabilidade!", disse outra internauta.





Os dois candidatos não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto. Já Ciro Gomes, atual terceiro colocado nas intenções de voto, criticou a decisão. "Para mim será uma grande decepção se a CNN Brasil deixar o seu público sem debate. A democracia corre mais riscos e sofre mais danos com o silêncio da mordaça do que com os latidos de cão desdentado, como os de Bolsonaro", disse.



