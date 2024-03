Com Santão, PL agora tem três vereadores na Câmara de Londrina

Com a abertura da janela partidária na última quinta-feira (7), a primeira mudança na CML (Câmara Municipal de Londrina) já aconteceu: o vereador Santão confirmou à FOLHA que escolheu o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar foi eleito pelo PSC, mas a sigla foi incorporada pelo Podemos no ano passado.





Com a chegada do policial rodoviário federal, o PL, que já era representado por Jairo Tamura e Lu Oliveira, chega a três cadeiras na Câmara Municipal, com possibilidade de ampliar sua bancada até o fim da janela partidária.



À FOLHA, Santão diz que a "política é feita de pessoas que têm pensamentos diferentes" e que, na democracia, todos podem conviver "de forma natural, harmônica, sem se digladiar".







"Eu sou uma pessoa conservadora, cristã, não gosto de bandidos. Eu acho que o bandido destrói a sociedade, ele mata os trabalhadores e eu tenho que estar em um partido político que esteja um pouco mais alinhado com esses pensamentos meus", acrescenta.

"Então a minha necessidade de ir para o PL é justamente isso, encontrar um partido que tenha um pensamento mais alinhado àquilo que eu realmente entendo como ser bom na política."





O vereador Ailton Nantes (PP) confirmou à reportagem que está conversando “com vários partidos”, sendo que um deles é o PL. “Porém, estou analisando e acredito que em breve decidirei, mesmo porque, como você sabe, temos prazo na janela”, disse.







Em nota, o deputado federal Filipe Barros (PL) afirma que a missão do diretório do partido na cidade tem sido “resgatar os princípios e valores que fundaram Londrina, mas sem deixar de mirar para o futuro, tendo como alvo um inédito salto de desenvolvimento econômico para nosso município”.



Visando o pleito de outubro, o partido já confirmou a filiação do presidente da Cohab-Ld (Companhia de Habitação de Londrina), Bruno Ubiratan, que é pré-candidato na disputa majoritária. Segundo Barros, as filiações de Santão e Ubiratan “são passos decisivos para solidificar a força do partido rumo às eleições de outubro”.







“De forma ininterrupta, estamos trabalhando para atrair outros importantes quadros do campo conservador de Londrina, já que, no pleito proporcional, nosso objetivo é eleger ao menos cinco vereadores”, acrescenta o deputado.







“Para isso, seguimos em diálogo franco com atores políticos com destacada atuação institucional em favor da nossa pauta e também com demais lideranças publicamente respaldadas pela luta em prol dos princípios e valores da direita”, finaliza.





