Comissão debate criação de Secretaria de Esporte em Londrina nesta quarta

Uma audiência marcada para esta quarta-feira (31) deve movimentar o debate público sobre o futuro do fomento ao esporte londrinense com o uso de recursos do Executivo local. A agenda atende uma reivindicação de 2022 encabeçada pelo Conselho Municipal de Esporte e Lazer de Londrina. O CMELL está pleiteando a criação de uma Secretaria de Esporte e Lazer dentro da estrutura da Prefeitura.





O encontro será conduzido pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Paradesporto e Lazer. A presidente do colegiado permanente, Professora Flávia Cabral (PTB), avaliou que a Fundação de Esportes de Londrina (FEL) “vem desempenhando um bom papel”, mas, para a vereadora, um novo órgão estaria em sintonia com modificações recentes em outras esferas governamentais.

“O Ministério dos Esportes foi reavivado, também temos a Secretaria de Esportes, que foi recriada no governo do Paraná. Pode ser que isso seja interessante para o município”, apontou ela. “Falar que o esporte de Londrina não tem fomento não é verdade, mas, se houver um caminho para fomentar ainda mais, acho que a gente precisa debater e tentar encontrar”, acrescentou, sinalizando que a medida poderia facilitar transferências fundo a fundo.





Ex-presidente da FEL durante a maior parte do primeiro mandato de Marcelo Belinati (PP), Mestre Madureira (PP) tratou o tema com cautela. “Sou a favor da criação da secretaria, ela vem a somar, só que não gostaria que desfizesse a fundação, porque tem muitas coisas boas lá dentro que estão indo de vento em popa, que fazem história no Brasil. Para se construir algo bacana não precisa destruir o que está acontecendo.”





Além de membros da FEL e do próprio conselho, outros representantes do esporte de Londrina foram convidados para audiência pública, que começa às 15h, na sala de sessões da CML.