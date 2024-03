Deputado pede reabertura da Mata dos Godoy e revitalização do Jardim Botânico em Londrina

O deputado estadual Tercílio Turini (PSD) encaminhou nesta segunda-feira (11) dois requerimentos ao IAT (Instituto Água e Terra) pedindo “atenção especial e esforços necessários” para reabertura do Parque Estadual Mata dos Godoy e a implantação de um projeto para revitalização do Jardim Botânico, em Londrina. A FOLHA mostrou na edição de fim de semana que os espaços verdes do município enfrentam situação de abandono.





A Mata dos Godoy está fechada desde 2020, quando a visitação foi interrompida em meio à pandemia da Covid-19. Trata-se de uma área de conservação com 690,17 hectares e é um dos maiores maciços florestais remanescentes de Mata Atlântico no Norte do Paraná. A transformação em parque estadual ocorreu em 1989 e desde 1995 estava aberto ao público.

“O Parque Estadual Mata dos Godoy é um tesouro de Londrina e do Paraná. Pode ser considerado um verdadeiro santuário da flora e da fauna, com um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica ainda preservados na região Norte do Estado”, afirma Turini no documento. “Toda essa riqueza natural merece ser conhecida pela comunidade, obviamente dentro de regras que impeçam qualquer tipo de risco à preservação.”





Já no requerimento sobre o Jardim Botânico, o documento pede a implantação de um projeto de recuperação e revitalização do espaço, “bem como esclarecimentos acerca do detalhamento do projeto de melhorias, da tramitação do processo e das eventuais dificuldades para execução das obras e serviços no Jardim Botânico de Londrina”.





O jardim foi lançado pelo governo do Estado em 2006, durante a gestão do governador Roberto Requião. O espaço tem 73 hectares de área. Em 2023, a Prefeitura de Londrina e o governo estadual anunciaram uma parceria para promover melhorias na infraestrutura do parque e a sua revitalização.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA A REPORTAGEM DE DOUGLAS KUSPIOSZ: