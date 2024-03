Deputados do Paraná pedem providências à Aneel sobre quedas de energia

Deputados estaduais do Paraná encaminharão para a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) um relatório sobre quedas no fornecimento de energia no Estado e um pedido de providências em relação aos serviços prestados pela Copel.





Em audiência pública realizada nesta segunda-feira (18) na Alep (Assembleia Legislativa do Paraná), representantes de entidades do setor produtivo e do Sindicato dos Engenheiros do Paraná (Senge-PR) afirmaram que os serviços prestados pela Copel pioraram nos últimos anos.

Estiveram presentes representantes da Fiep (Federação das Indústrias do Paraná), da Fetaep (Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares), da Faep (Federação dos Agricultores) e da Fetraf (Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar).





Presidente do Senge-PR, Leandro Grassmann disse à FOLHA que o número de ocorrências (de queda de energia) tem aumentado e o tempo de reparo também.

No fim do mês passado, a Faep fez uma compilação de relatos de quedas de energia no meio rural, enviados por 54 unidades da Federação no interior do Estado. De acordo com a Faep, o prejuízo é grande no meio rural, pois a oscilação de carga que tem provocado a queima de sistemas elétricos de equipamentos.







Em outubro do ano passado, por exemplo, um aviário de Jardim Alegre, no Norte do Paraná, perdeu mais de 15 mil aves durante uma queda de energia (só 11 sobreviveram).





A audiência de ontem foi convocada pelos deputados Anibelli Neto (MDB), Arilson Chiorato (MDB) e Luciana Rafagnin (PT). Além da Aneel, eles disseram que vão enviar um documento ao Ministério Público Federal (MPF), ao Ministério Público Estadual (MP-PR) e ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR).





