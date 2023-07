Incentivos ao centro de Londrina marca Uso e Ocupação do Solo

Os vereadores (e a população) já têm acesso à íntegra do projeto de lei 143/2023, que trata do Uso e Ocupação do Solo de Londrina. Formulado pela administração de Marcelo Belinati (PP), o PL que está na CML (Câmara Municipal de Londrina) desde a metade de julho integra o conjunto de oito projetos complementares do Plano Diretor. Em linhas gerais, ele estabelece o potencial construtivo de todas as regiões inseridas na área urbana de Londrina.





Entre as alterações em relação à lei atual (12.236/2015), a proposta do Executivo reduz de 30 para 18 os tipos de zoneamento, segundo o secretário municipal de Governo. “Era muita coisa. Cada um de um jeito, de forma pontual”, argumentou João Luiz Esteves, que coordena o grupo de trabalho da prefeitura responsável por remeter as matérias do Plano Diretor ao Legislativo.

