Evento em Londrina aborda desafios para mulheres síndicas

Os desafios e as oportunidades para mulheres que atuam na área condominial serão destaques em evento que acontece em Londrina no dia 9 de agosto. O 1º Encontro “Sindicatura Leve: Motivação e Autoestima” foca o desenvolvimento profissional e pessoal de síndicas, conselheiras, corretoras de imóveis e todas as profissionais ligadas ao nicho de condomínios. O evento será realizado na sede do Secovi Regional Norte e terá um painel com palestras que abordarão temas como gestão, marketing, negócios e autoconhecimento. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste link.





À frente da organização desse encontro, Clarice Sanches, idealizadora do perfil #chameAsíndica, destaca que as mulheres que trabalham na área condominial enfrentam jornadas desafiadoras, muito preconceito, falta de capacitação e muitas vezes baixa autoestima, o que as tornam vítimas fáceis nesse mercado tão desafiador. “Às vezes encaramos uma dupla, até tripla jornada no dia a dia, vivemos as dores e as delícias de ser mulher, tentamos de todas as maneiras equilibrar vida pessoal e profissional e enfrentamos muitos desafios quando decidimos assumir a função de síndica ou trabalhar em algum negócio nesse segmento”, frisa Clarice, síndica há mais de 14 anos e mentora para síndicos.

Publicidade

Publicidade





Para estimular as mulheres a se cuidarem, profissionalizarem e não desistirem de atuar no mercado imobiliário, foi então que surgiu a ideia desse evento, conforme explica Clarice. Além disso, acrescenta ela, hoje mais de 50% dos condomínios são administrados por síndicas. Clarice será uma das palestrantes e vai abordar as atitudes ideais para se ter uma sindicatura mais leve e a otimização do tempo. Também farão parte do painel, a arquiteta e síndica Helen Caroline Grechi, falando sobre a importância da manutenção preventiva; Jéssica Costa, da Irac Serviços, abordando os benefícios para os condomínios em contratar uma empresa terceirizada para a realização de alguns serviços; Fabiana Busquim, que vai destacar o Branding que vende; e a psicóloga Lisnéia Rampazzo, da Secretaria Municipal de Política para a Mulher, falando sobre a valorização feminina.





“Será uma tarde de muito aprendizado, conhecimento e networking. As palestrantes são profissionais renomadas em suas áreas de atuação, que vão ensinar estratégias para as participantes se destacarem nos seus negócios, ficarem mais motivadas e melhorarem sua autoestima”.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.