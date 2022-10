Justiça Eleitoral espera votação sem filas em Londrina no segundo turno

A Justiça Eleitoral em Londrina prevê um segundo turno, no domingo (30), muito mais tranquilo do que o primeiro, no início de outubro, quando foram registradas longas filas em diversos locais de votação na cidade, dificuldade para leitura de biometria e demora para trocar urnas que apresentaram defeito. Na avaliação do juiz da 41ª Zona Eleitoral, Maurício Boer, o fato do eleitor escolher entre apenas dois candidatos à Presidência da República facilita e agiliza a votação.





“No primeiro turno foram cinco cargos. Só a coleta desses votos por eleitor já tomava tempo e tivemos muitos eleitores que chegaram sem a cola. Isso acabava tomando tempo. Como agora, no segundo turno, e no Paraná, será apenas presidente, será uma votação mais rápida. Não teremos todo esse problema. A biometria foi no Brasil todo mais demorada, mas, como será mais rápido, acreditamos que a biometria não será fator de demora”, elencou.





No primeiro turno, apenas na 41ª Zona Eleitoral foram substituídas 11 urnas eletrônicas, enquanto que em 2020, nas eleições para prefeito e vereadores, não houve nenhuma troca. Após dois de outubro, o TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) notificou a terceirizada pelo que considerou transporte inadequado dos equipamentos.

Foram feitas reuniões entre integrantes do Tribunal e da empresa para que o serviço fosse aperfeiçoado para o próximo fim de semana. “No primeiro turno houve atraso para chegar, descuido no manuseio das urnas. O que nos foi passado (após as reuniões) é que foi conversado para melhorar os pontos que informamos que houve deficiência e esperamos que isso seja solucionado”, destacou.





Londrina tem 393.687 eleitores e 1.139 seções, distribuídas em 146 locais de votação. No primeiro turno, cerca de 320 mil eleitores compareceram. A Justiça Eleitoral em Londrina também é responsável pelas eleições em Tamarana (Região Metropolitana de Londrina), que tem 8.372 pessoas aptas a votar. São três zonas eleitorais em Londrina e uma em Tamarana.





