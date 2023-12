Londrina: Ano legislativo foi marcado por discussões sobre segurança nas escolas e Plano Diretor

O presidente da Câmara Municipal de Londrina (CML), Emanoel Gomes (Republicanos), recebeu a imprensa para uma coletiva na manhã desta quarta-feira (20), último dia do ano legislativo. Entre outros pontos, ele destacou os números da Casa neste ano, com mais de 250 projetos protocolados e quase nove mil indicações, e falou sobre as perspectivas para 2024.



Entre as matérias pautadas pela CML estão os textos relacionados à segurança nas escolas, como o que trata da presença da GM (Guarda Municipal) nas instituições de ensino e o que autoriza a instalação de cercas energizadas nas unidades; e os projetos do Plano Diretor, que já teve a Lei da Divisão Territorial aprovada, além de outras proposições.



Para 2024, Gomes aponta que as outras sete leis do Plano Diretor serão discutidas e votadas, e adianta que irá pautar a Tarifa Zero para o transporte coletivo (PL n° 224/2023). “É um projeto espetacular que em mais de 90 cidades do país já foi implementado. No Paraná, são 12 cidades. E em Londrina vamos trabalhar para que aconteça”, garante.



Uma das principais mudanças na CML neste ano foi o início da obra da sede no Centro Cívico e a transferência das atividades legislativas para a sede provisória, no Jardim Piza. Nesse mesmo caminho, Gomes ressalta que foram feitas adequações em setores da Casa de Leis e a criação do grupo Avança CML, que busca trabalhar com inovação e tecnologia. Ele também cita a parceria com órgãos externos - como o Senai e a UEL -, implementação de intérpretes de Libras nas sessões, a troca de equipamentos e a locação de veículos.



“Não tem como a gente ter cinco carros que, no decorrer de cinco anos, sugam a nossa estrutura. O servidor não está aqui para cuidar de carro, mas da população, e com a locação vamos conseguir otimizar isso”, destacando que a licitação, para os 60 meses, ficou em cerca de R$ 1,4 milhão - ou R$ 2,2 mil mensais por automóvel.





