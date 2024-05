Ex-prefeito de Ivaiporã Pedro Papin vai devolver mais de R$ 1,3 milhão à Prefeitura

O ex-prefeito de Ivaiporã Pedro Wilson Papin (gestão 2000/2003) vai devolver à Prefeitura a quantia de R$ 1.394.941,26 em acordo com o MPPR (Ministério Público do Paraná). A 1ª Promotoria de Justiça da Comarca celebrou Acordo de Não Persecução Cível com Papin. O acordo encerra quatro processos por improbidade administrativa movidos pelo MPPR. O ex-prefeito havia sido condenado em todas as instâncias, e os processos estavam em fase de execução.







O acordo, assinado no Procedimento Administrativo 0069.23.000113-8, envolve o pagamento de R$ 843.612,18 para ressarcir os cofres da Prefeitura e uma multa de R$ 551.329,08. No documento, o ex-prefeito se comprometeu a restituir ao Município a quantia R$ 600 mil de entrada – valor pago em abril de 2024 – e o restante em duas parcelas, em abril de 2025 e abril de 2026, corrigidas pela taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), somando mais R$ 794.941,26.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





De acordo com a prefeitura de Ivaiporã, os valores das quatro condenações totalizam R$ 2.415.582,43, mas foram reduzidos para R$ 1.394.941,26 por conta do abatimento de 50% dos juros de mora acumulados, segundo o acordo assinado com o MPPR, a prefeitura e Papin.





Os processos por improbidade são de casos de desvio de recursos públicos do Município. Um dos desvios foi de R$ 145 mil que seriam destinados para a adequação e cascalhamento de estradas rurais. No entanto, Papin foi condenado por ficar com uma parte para ele e por ter direcionado outra parte ao presidente da Câmara de Vereadores da época, Benedito Vieira da Silva, conhecido como Dito Rei do Gado.





Outros processos indicam irregularidades na obra de canalização do Córrego Pindauvinha, fracionamento de licitações na compra de combustíveis e contratação irregular de uma empresa para detonação de pedreira. (Com informações da Prefeitura de Ivaiporã e do MPPR)