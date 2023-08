Londrina: Conferência de controle social tenta reverter baixa participação popular

As pré-conferências que “abrem terreno” para a 5ª Conferência Municipal de Transparência e Controle Social começam neste sábado (19) em Londrina. Também haverá outro encontro prévio no próximo sábado (26). Ambos são abertos à comunidade.





A conferência, por sua vez, está marcada para 2 de setembro, das 8h às 12h, no auditório da Prefeitura. Por ela, serão eleitos os novos membros do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social para os próximos quatro anos – entre eles, dois integrantes escolhidos “livremente”, sem necessidade de indicação prévia por parte de entidade ou órgão público.

Publicidade

Publicidade





Em meio à organização dessas agendas, a “cidade mais transparente do Brasil” – como o prefeito Marcelo Belinati (PP) costuma fazer questão de mencionar em suas falas por conta do primeiro lugar alcançado por Londrina em avaliação da CGU (Controladoria-Geral da União) – vive um cenário de baixa participação popular em esferas como a dos conselhos – nos quais, ao menos no papel, o cidadão costuma ter cadeira garantida, espaço para debate e direito a voto.





Publicidade

"CONSELHOS TÊM SE ESVAZIADO"





A avaliação vem de integrantes do próprio Conselho de Transparência e Controle Social. “A gente percebe que não há um interesse da população em participar. A reunião [mensal do conselho] é híbrida e está disponível para ser acessada por meio do site da prefeitura”, observou Juvira Cordeiro, presidente do colegiado. Segundo ela, é necessário fazer chegar mais informações sobre os instrumentos de fiscalização que hoje os cidadãos têm nas mãos.





Para a secretária do conselho e integrante da comissão de organização da conferência, Vera Suguihiro, é necessário traçar um diagnóstico para entender os motivos pelos quais há cada vez menos adesão dos cidadãos a esse e outros colegiados. “Os espaços dos diferentes conselhos têm se esvaziado de uma forma assustadora [...] A gente tinha [anteriormente] a sociedade civil organizada, as instituições, a gente fazia apresentações e as pessoas faziam perguntas. Eu tinha na memória esse engajamento”, ressaltou.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.