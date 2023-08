Londrinense não quer aumento de vereadores a partir de 2025

Um eventual aumento no número de vereadores em Londrina é reprovado pela esmagadora maioria dos entrevistados da mais recente pesquisa de opinião pública realizada no município em parceria entre o Instituto Multicultural, FOLHA e Paiquerê 91,7.





Segundo o levantamento feito dos dias 5 a 8 de agosto com 680 moradores de todas as regiões de Londrina, 93,5% são contrários à medida defendida publicamente nas últimas semanas pelo presidente do Legislativo local, Emanoel Gomes (Republicanos) – embora, até o momento, a Mesa Executiva comandada por ele não tenha oficializado a proposta de ampliação de cadeiras para a próxima legislatura, que podem subir de 19 para 21, 23 ou 25.

Publicidade

Publicidade





A maior parte dos londrinenses, no entanto, não soube responder qual é o atual número de vereadores. De acordo com o estudo, 71% disseram desconhecer a informação, enquanto 29% afirmaram saber – nessa última fatia, porém, só 9,5% acertaram a quantidade de 19 parlamentares.





“São os dois lados da moeda. Primeiro, da população não saber, mas também eu acho que é um pouco da responsabilidade da Câmara divulgar o que eles fazem, porque ela peca um pouquinho no fato de deixar de falar das ações”, opinou o diretor do Instituto Multicultural, Edmilson Leite.





SAIBA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.