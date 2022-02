Lula tenta contemplar tendências do PT e deve anunciar coordenação de campanha até abril

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve anunciar em março ou abril sua coordenação de campanha, quando assumirá a candidatura presidencial.

Uma dificuldade vem sendo contemplar todas as tendências do partido no colegiado. O PT é composto por diversos agrupamentos de posições políticas distintas, alguns mais numerosos e influentes internamente do que outros.

Na definição de candidaturas, lideranças no Congresso, posições no partido e situações similares, o partido costuma levar em conta a necessidade de incluir representantes de diferentes correntes.





A tendência majoritária no PT atualmente é a Construindo um Novo Brasil, que tem Lula e a presidente da sigla, Gleisi Hoffmann, como representantes. Outra tendência importante é a Articulação de Esquerda, que se define como ideologicamente à esquerda da CNB e é crítica a acenos do partido ao centro.