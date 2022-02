Justiça agenda júri de motorista que matou duas pessoas em Londrina

A Justiça de Londrina marcou para o dia 17 de maio deste ano o júri popular da motorista Daiane Freire, responsável pelo acidente que deixou duas pessoas mortas em maio de 2018. As vítimas estavam em uma moto e foram atingidas na traseira pelo carro da acusada. A colisão foi no cruzamento da Avenida Dez de Dezembro com a Avenida Guilherme de Almeida, região sul.

A batida foi flagrada por câmeras de segurança. Segundo as imagens, Jean Goulart Camargo, que tinha 26 anos, e Eliede Santos Oliveira, de 42, foram arremessados por vários metros e morreram na hora. No dia, Daiane passou pelo teste do bafômetro da Polícia Militar, que comprovou que ela havia bebido antes de dirigir.

Durante o processo, um laudo do Instituto de Criminalística piorou ainda mais a situação da motorista. O exame mostrou que ela dirigia a 82km/h na hora do acidente, mas a velocidade máxima permitida na avenida é de 60 km/h.





"Recebi com naturalidade essa decisão, que já era esperada. Há provas robustas de que ela não teve intenção de provocar o acidente", afirmou o advogado de defesa Thiago Issao Nagakawa. Daiane responde a acusação de homicídio com dolo eventual em liberdade.





Para o advogado Mário Barbosa, que representa os familiares das vítimas, "o agendamento do júri significa um verdadeiro alívio. Temos a certeza de que ela (Daiane) será condenada", resumiu.