Oito em dez prefeitos que tentaram reeleição conquistaram objetivo

Município do Norte Pioneiro tem eleição mais apertada do Paraná com apenas dois votos de diferença

Com 2.862 eleitores aptos a votar, a diferença entre os candidatos à prefeitura Fabiano Zanatta (PDT), professor universitário e estreante em eleições municipais, e Edimar Albonetti, o Edão (PP), atual prefeito, foi de apenas dois votos