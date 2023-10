Pesquisa presidencial inclui Ratinho Jr. e governador do Paraná desponta no cenário de 2026

Incluído pela primeira vez numa pesquisa presidencial como eventual candidato do PSD, o governador do Paraná, Ratinho Junior, desbanca outros candidatos que já concorreram à presidência como Ciro Gomes, Simone Tebet e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.







A pesquisa foi publicada pelo Instituto Paraná Pesquisas e revela o desempenho do governador em diversos cenários.

Publicidade

Publicidade





Em um deles, Ratinho Junior aparece na segunda colocação com 12,8% atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deve disputar a reeleição em 2026.





Apontado como potencial presidenciável, Ratinho surpreende ao alcançar dois dígitos na pesquisa, considerando o cenário de disputa três anos antes do pleito.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: