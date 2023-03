Investigada pelo MP, empreiteira promete entrega da trincheira da Leste Oeste para novembro

A secretaria municipal de Obras e Pavimentação informou que o novo cronograma apresentado pela empresa responsável pela construção da trincheira no cruzamento da avenida Leste-Oeste com a Rio Branco, na área central de Londrina, projeta a entrega da obra em novembro. Os serviços foram iniciados em janeiro de 2020, com previsão inicial de término em janeiro deste ano.





No entanto, a prefeitura concedeu um aditivo de prazo, prorrogando para julho. Numa reunião no final e fevereiro entre representantes da construtora e do município a empreiteira havia indicado o mês de outubro para finalizar. Agora, solicitou mais um mês, o que ainda não foi oficializado. “Vamos analisar com muito critério e, se for necessário, daremos. O que queremos é a obra concluída e entregue. Choveu desde o final do ano passado até agora, isso impactou diretamente no cronograma do aditivo de prazo”, argumentou o secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa.

