Senador Randolfe pede inquérito no STF contra Bolsonaro por 'golpe'

O senador Randolfe Rodrigues (Rede), líder do governo Lula no Congresso Nacional, pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) a abertura de uma investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu ex-ministro da Justiça Anderson Torres por tentativa de golpe de Estado.





A solicitação chega após a Polícia Federal ter encontrado na casa de Torres o rascunho de um decreto para Bolsonaro instaurar estado de defesa no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e reverter o resultado das eleições de 2022.

Segundo Randolfe, esse documento seria a prova de que Torres e Bolsonaro planejavam uma "tentativa de golpe de Estado e de atentado ao Estado Democrático de Direito".

"Solicita-se a inclusão do ex-ministro Anderson Torres e do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro no referido inquérito, na qualidade de investigados, para a integral apuração de suas responsabilidades quanto à tentativa de golpe de estado", diz a petição.





Torres já teve prisão preventiva decretada, mas em função da insurreição bolsonarista do último domingo (8), quando extremistas depredaram o STF, o Congresso e o Palácio do Planalto, diante da passividade da polícia.

Na ocasião, o ex-ministro era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e estava em viagem aos Estados Unidos.





Em seu perfil no Twitter, Torres disse que a minuta do decreto de intervenção no TSE fazia parte de uma "pilha de documentos para descarte".





"O citado documento foi apanhado quando eu não estava lá e vazado fora de contexto, ajudando a alimentar narrativas falaciosas contra mim", justificou.