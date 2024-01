Vereadores vão debater PL que elimina duplicação de avenida e fortalece Contorno Leste em Londrina

A Câmara de Vereadores de Londrina marcou para o dia 26 de fevereiro, às 19h, a audiência pública para discutir com a população o PL (projeto de lei) de revisão do Sistema Viário, uma das legislações complementares do Plano Diretor. Entre as mudanças propostas pelo texto estão a eliminação da duplicação de trecho da Avenida Duque de Caxias e a inclusão do traçado do Contorno Leste de Londrina, ligando a PR-445 à BR-369 sem passar pela Avenida Dez de Dezembro.





De autoria do Executivo, o PL revisa e atualiza as regras da atual Lei do Sistema Viário, aprovada em 2015. O líder do prefeito na Câmara, Eduardo Tominaga (PSD), explicou que a lei delimita a estruturação das ruas, avenidas e outras vias no município.

Publicidade

Publicidade





“O projeto é muito importante porque trata de vários assuntos relacionados, por exemplo, à largura das avenidas e das ruas, e aos novos loteamentos, quando eles forem feitos, de que forma sua infraestrutura tem que estar distribuída. A gente também tem questões relacionadas a diretrizes de duplicação, inclusive em avenidas já consolidadas aqui do município. Vou dar o exemplo da avenida Duque de Caxias que, na lei atual, tem uma diretriz de duplicação [no trecho entre a Avenida Juscelino Kubitschek e a BR-369], mas que, na visão do poder público e da sociedade civil organizada, dificilmente vai ser executada. Ela, no dia a dia, interfere, por exemplo, nas obras que o que os empresários, os empreendedores querem fazer para poder ampliar seus negócios”, pontuou.





Entre as novas diretrizes previstas no PL do Sistema Viário, Tominaga citou a inclusão do traçado do Contorno Leste de Londrina, que pretende ligar a PR-445, na zona sul, à BR-369, na região leste do município, para retirar o trânsito rodoviário da Avenida Dez de Dezembro. A intenção é incluir a obra na licitação do pedágio das rodovias do Norte do Paraná, conduzida pelo governo federal.

Publicidade





“A sociedade civil organizada e os atores políticos estão fazendo essa discussão e lutando para que a gente tenha mais esse novo eixo de desenvolvimento e também de melhoria na mobilidade urbana da nossa cidade”, afirmou.