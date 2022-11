Prefeito de Faxinal usava carro do Executivo e servidor municipal em sua propriedade rural, diz MP

O MP (Ministério Público) do Paraná cumpriu 29 mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Resto, que apura a prática de atos de improbidade, especialmente dano ao erário e enriquecimento ilícito. As ordens judiciais foram cumpridas nesta terça-feira (29) em Faxinal, Tamarana, Jardim Alegre, Ivaiporã, Curiúva e Sapopema.





Durante a operação, foram cumpridos mandados nas residências do prefeito Ylson Alvaro Cantagallo, conhecido com Gallo (PSD), de seus filhos, do secretário municipal de Planejamento e do advogado do Município e realizados três flagrantes por posse de armas e munições pelos investigados.

Publicidade

Publicidade





"No decoorrer das deligências foram recolhidos muitos documentos que confirmaram ou ratificaram elementos probotórios da investigação. Na propriedade rural do prefeito constatou-se a utilização de servidor público municipal e de veículo municipal prestando serviços particulares ao prefeito, o que materializa e concretiza crime de responsabilidade", disse o coordenador do Gepatria, o promotor de Justiça, Renato de Lima Castro.





Segundo o promotor, por conta da prerrogativa de ser prefeito, o processo contra ele será encaminhado para a subprocuradoria-geral que tem responsabilidade de propor ações de crimes praticados por prefeitos.

Publicidade

Publicidade





De acordo com apuração do MP, empresários da região de Faxinal e Jardim Alegre teriam realizado movimentações bancárias suspeitas com o atual prefeito, secretários municipais e familiares do chefe do Executivo, em valores que ultrapassam R$ 1 milhão, com o objetivo de obterem favorecimento em licitações conduzidas pelo Município, em especial procedimentos envolvendo recapeamento asfáltico, fornecimento de peças e manutenção de veículos da frota municipal, bem como contratação de mão de obra terceirizada e serviços de engenharia.





Direcionamento – As investigações apontaram que diversas empresas administradas por um grupo econômico familiar teriam sido beneficiadas indevidamente, por meio da prática de vários atos de direcionamento em processos licitatórios.

Publicidade





Foram constatados ainda indícios de superfaturamento referentes à aquisição de peças e serviços de mão de obra mecânica em veículos da frota municipal: o montante dos valores liquidados no período de 2020 a 2021, supostamente referentes às peças e serviço de manutenção, chegam a representar mais do que o valor de mercado dos carros a que se destinam.

Publicidade





O Gepatria também verificou que uma empresa contratada pelo município de Faxinal para fornecimento de mão de obra terceirizada e serviços de engenharia aparentemente consistiria em empresa intermediária ou “de aluguel”, controlada indiretamente pelos agentes públicos investigados.

Os mandados foram expedidos pelo Juízo da Fazenda Pública de Faxinal, que ainda determinou a indisponibilidade de bens dos investigados em R$ 1.992.375,51, com o bloqueio de contas bancárias, veículos e imóveis.





A assessoria de imprensa da prefeitura de Faxinal afirmou que a Procuradoria Jurídica do município ainda não teve acesso aos documentos do processo e, por este motivo, não iriam se pronunciar neste momento. (colaborou Vitor Ogawa - reportagem FOLHA)