Prefeitura abre licitações para pavimentar vias rurais de Londrina

A Prefeitura de Londrina está com dois processos licitatórios abertos para executar obras de pavimentação em estradas rurais. A Concorrência Pública nº 8/2024, é voltada à execução de pavimentação poliédrica na estrada de Paiquerê a Maravilha (acesso Vila Rural), totalizando 2,5 km de extensão. A obra inclui, ainda, serviços de terraplanagem, plantio de grama e outros itens.







O valor máximo desta licitação é de R$ 752.315,08 e a concorrência será realizada via internet, através do Portal de Compras do Governo Federal. O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerá no dia 3 de maio, às 13h. Mais informações sobre o certame público estão no portal de Licitações no site da Prefeitura de Londrina.

A outra concorrência, nº 9/2024, é voltada à execução de pavimentação poliédrica de trecho da Estrada da Maravilha, neste distrito mesmo (acesso a Estrada Volta Grande e Jaboticabal), totalizando 3,5 km de extensão. A obra também inclui serviços de terraplanagem, plantio de grama e outros itens.





O valor máximo é de R$ 1.054.228,38 e a concorrência será realizada via internet, através do Portal de Compras do Governo Federal. O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerá no dia 2 de maio, às 13h, e mais detalhes podem ser conferidos neste link http://www1.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=202400093 .





O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, ressaltou que Londrina é uma cidade privilegiada por ter uma extensão grande de estradas rurais. “Temos distritos que são maiores do que algumas cidades do Parará e do Brasil e a nossa terra é muito fértil, o agronegócio é muito importante para a economia da cidade, e o poder público tem obrigação de dar condição para que as pessoas que moram na zona rural possam se deslocar até a cidade e escoar a safra”, contextualizou.





