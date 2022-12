Prefeitura vai investir R$ 11 mi na revitalização do Pq. Arthur Thomas em Londrina

O Parque Arthur Thomas, no jardim Piza, zona sul, foi escolhido pela prefeitura para ser o marco dos 90 anos de Londrina, que serão celebrados em 2024. Em novembro, o município lançou, por meio do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), uma enquete nas redes sociais para definir o local. Segundo o presidente do instituto, Alex Canziani, o parque foi o que teve mais sugestões da população e será revitalizado.







A ideia, na avaliação do poder público municipal, é fazer da área um “Central Park”, em alusão ao famoso parque de Nova Iorque, nos Estados Unidos. “Em dezembro de 2024 vamos entregar um novo parque. Queremos que esta área seja da família londrinense. Quando pegamos o Tripadvisor (site que fornece informações de turismo), o Arthur Thomas é o 28º ponto turístico da cidade. Queremos que seja um dos três primeiros após essa remodelação”, destacou.

A reforma do espaço – que tem 86 hectares – vai custar aproximadamente R$ 11 milhões. São R$ 4 milhões de emenda da deputada federal Luisa Canziani (PSD), R$ 1 milhão de recurso da própria prefeitura e outros R$ 5,8 milhões liberados pelo Consema (Conselho Municipal do Meio Ambiente). “No primeiro semestre serão feitas as calçadas do entorno, troca das grades e iluminação. A segunda etapa será a reforma interna. A ideia é contratar uma empresa para executar esses serviços”, explicou o prefeito Marcelo Belinati.

As atuais grades, que inclusiveestão faltando em diversos pontos, darão lugar a “palitos” de concreto, como existe hoje no IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná). Só nesta substituição será investido todo o recurso repassado pelo Consema. “O processo licitatório já está na secretaria de Gestão Pública. Serão feitos mais de cinco mil metros de cerca palito onde tem arruamento e no anexo que fica entre as rua Barcelona e Natureza e avenidas Dez de Dezembro e Europa”, pontuou Ronaldo Siena, secretário de Ambiente.

