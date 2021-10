Cadeia Pública de Londrina tem previsão de entrega das obras para novembro

O Executivo informou que a previsão de entrega das obras da Cadeia Pública de Londrina, que entram em reta final, é para novembro. O secretário estadual da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares, esteve na cidade nesta quinta-feira (30) e acompanhou os serviços.





A nova unidade vai disponibilizar 752 novas vagas para o sistema prisional da região Norte. O custo é de R$ 18 milhões, oriundo do governo estadual e federal.

Outras obras para ampliação da estrutura do Depen (Departamento Penitenciário) estão em andamento no Paraná. De acordo com o Executivo, a visita serve para acompanhar o avanço dos trabalhos, a fim de que os prazos sejam cumpridos e as obras sejam entregues em conformidade com os projetos.



A parte estrutural já está finalizada. O local possuí compartimentos para o alojamento dos presos, espaço para aulas, pátio de visitas, ambientes para trabalho e recintos especiais para o tratamento penal, que compreende atendimento psiquiátrico, psicológico e de enfermagem, entre outros.





A Cadeia Pública de Londrina é um dos espaços que vai receber presos que estão em carceragens de delegacias. Também estão em obras as Cadeias Públicas de Ponta Grossa, Guaíra, Foz do Iguaçu e Curitiba.