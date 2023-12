PRF apreende mais de 100 quilos de cocaína e dois fuzis em Londrina nesta quarta-feira (20)

A PRF (Polícia Rodoviária Federa) fez uma mega apreensão de droga e armamento na tarde desta terça -feira (20) na BR-369, no perímetro urbano de Londrina. O flagrante foi por volta das 14h30 quando foi visualizado um veículo Gran Chrysler trafegando em velocidade incompatível com a via.





Diante da infração de trânsito, a equipe deu ordem de parada ao condutos, que atendeu prontamente. Após visualização minuciosa no veículo foi localizado um compartimento oculto no assoalho, e em seu interior foram encontrados aproximadamente 102 kg de pasta base de cocaína e 2 fuzis 556.





Segundo a PRF, o condutor, de apenas 23 anos, informou que trouxe o veículo de Foz do Iguaçu e o destino final seria Belo Horizonte (MG). O motorista, preso em flagrante, informou que receberia a quantia de R$ 6 mil pelo transporte. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Londrina.

(Com informações da PRF)