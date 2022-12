PRF estabelece restrições para cargas pesadas nas BRs 277 e 376 no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná, visando a fluidez do trânsito nos períodos de maior movimento nas rodovias que sofrem com interdições de faixas de rolamento, publicou nesta segunda (19), duas portarias que dispõem sobre o assunto. As restrições valem para os períodos de Natal e Ano Novo.

Nas duas rodovias, nos trechos afetados pelas obras de recuperação dos danos causados pelos deslizamentos, será proibido o trânsito de veículos de carga articulados (carretas, bitrens etc) nos horários de maior movimento.



BR-277



Na BR-227, a restrição acontecerá sempre no sentido do maior fluxo, na descida para o litoral no início dos feriados e sentido capital no retorno. Os bloqueios acontecerão na antiga praça de pedágio em São José dos Pinhais (PR), no km 60 e no viaduto de acesso a Morretes, no km 29.

Natal

Dia 23/12 (sexta-feira): Do meio-dia à meia-noite;

Dia 24/12 (sábado): Das 6h à meia-noite;

Dia 25/12 (domingo): Do meio-dia à meia-noite;

Dia 26/12 (segunda): Das 6h ao meio-dia.

Ano Novo

Dia 30/12 (sexta-feira): Do meio-dia à meia-noite;

Dia 31/12 (sábado): Das 6h à meia-noite;

Dia 01/01 (domingo): Do meio-dia à meia-noite;

Dia 02/01 (segunda): Das 6h ao meio-dia.



BR-376