Procon de Londrina dá dicas para consumidores que vão viajar nas férias de julho

As férias de julho chegaram e, neste período do ano, muitos se preparam para viajar e curtir alguns dias de descanso. Porém, para evitar transtornos, é preciso ter cautela na hora de planejar a viagem. Para que tudo saia como desejado, o Procon-LD (Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina) separou algumas dicas para que os consumidores fiquem atentos na hora de se organizar.





O diretor-executivo do Procon-Ld, Thiago Mota, enfatizou que planejar o destino e o orçamento de uma viagem com antecedência evita decisões ‘em cima da hora’ que podem comprometer o orçamento. “É importante estimar gastos com combustível, preço dos passeios, alimentação ou até mesmo o valor das passagens e hotéis”, orientou.



Com relação a pacotes de turismo, antes de contratar um serviço é essencial pesquisar sobre a reputação da empresa. É preciso ficar atento ao que é ofertado no pacote (nacionais, internacionais, e individuais ou coletivos), e guardar todos os materiais publicitários relacionados à compra do pacote de viagem ou passagem aérea (recortes de jornais, revistas, “prints” de sites, e-mails trocados durante a negociação).





Quanto aos casos de bagagem extraviada em viagens de ônibus, a empresa é responsável pela bagagem e deve entregá-la em até sete dias. Para as bagagens extraviadas em viagens de avião, a empresa tem de 7 a 21 dias para localizar a bagagem. Quando a bagagem não é encontrada, a empresa deve indenizar o passageiro (é importante guardar os comprovantes de despacho e compra da passagem para registrar a reclamação e calcular a indenização).

