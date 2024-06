Projeto de Fisioterapia da UEL oferece curso para gestantes no HU

Gestantes de Londrina e região podem participar de um curso oferecido no HU (Hospital Universitário) da UEL pelo projeto de extensão "Avaliação e Intervenção da Fisioterapia no Ciclo Gravídico-Puerperal". As aulas começam no dia 21 de junho.





Com vagas limitadas, o curso vai receber inscrições até o dia 19 de junho através do WhatsApp (43) 99992-8707. Para participar, a gestante precisa estar entre a 16° e a 30° semana de gestação e com o pré-natal devidamente regularizado.

Os encontros são realizados às sextas-feiras, das 12h30 às 13h45, no Laboratório de Ensino em Fisioterapia no CCS/HU.





A professora do Departamento de Fisioterapia da UEL e coordenadora do projeto, Roberta Mattos, explica que a ação é uma oportunidade para as gestantes adquirirem conhecimentos importantes sobre cuidados com a saúde durante a gestação.





Ainda, ela finaliza exemplificando o que as participantes vão aprender durante o curso. "Técnicas de relaxamento, exercícios apropriados para a gravidez, preparação para o parto e outras informações essenciais para esse período."