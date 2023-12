Prova Pedestre de Apucarana ultrapassa 1,5 mil inscritos

As inscrições da 61ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro foram abertas no dia 15 de dezembro e em apenas uma semana já são mais de 1,5 mil atletas confirmados para a competição.





A prova acontecerá no dia 27 de janeiro de 2024 nas categorias masculina e feminina e faz parte das comemorações dos 80 anos de emancipação política de Apucarana (Centro-Norte).



“Para a prova do próximo ano já temos atletas inscritos na Vinteoitinha e nas corridas de 5 e de 10 quilômetros. O nosso objetivo para a 61ª edição da prova é chegar a 4.300 atletas inscritos, o que seria o recorde da competição”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes.







“A prova do próximo ano abrirá o calendário esportivo de Apucarana e será de alto nível, tendo a participação de atletas africanos e também com grandes nomes no pedestrianismo naciona”, reforça o prefeito Junior da Femac.





Quatro atletas africanos já se inscreveram para a prova de 2024. São eles: Moses Kibet, de Uganda; Josephat Joshua Gisemo, da Tanzânia; Vestus Cheboi Chemjor e Faridad Jepchirchir Chelanga, do Quênia. Os corredores são agenciados pelo ex-atleta Moacir Marconi, o Coquinho.







