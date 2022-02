PSB do Paraná é contra federação partidária com o PT

O STF (Supremo Tribunal Federal) validou nesta semana a lei que criou as federações partidárias e definiu o prazo de 31 de maio para que as siglas possam se unir neste ano. Há diversas discussões de possibilidade de formação de federações pelos partidos. Entre elas a principal que poderá mexer na configuração da Assembleia Legislativa é a do PT com o PC do B e PSB.



Isso porque apesar de no âmbito nacional o PSB (Partido Socialista Brasileiro) estar mais ligado às pautas da esquerda, no Paraná o partido faz parte da base de sustentação do governo Ratinho Junior (PSD), e em outubro a tendência da legenda, caso possível, é compor a aliança para a reeleição do governador.



Nas federações partidárias, as legendas que se associam são obrigadas a atuar de forma unitária ao menos nos quatro anos seguintes às eleições, nos níveis federal, estadual e municipal, sob pena de sofrerem punições. É um modelo diferente das coligações, que previam uma união apenas para disputar as eleições.







