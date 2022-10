Receita e PF apreendem veículo carregados de cigarros em Bela Vista do Paraíso

Equipes da Receita Federal e da Polícia Federal apreenderam no final da manhã desta terça-feira (25) uma veículo utilitário carregados de cigarros contrabandeados do Paraguai. O flagrante foi feito durante fiscalizações de rotina na PR-537 entre as cidades de Florestópolis e Bela Vista do Paraíso, no norte do Paraná.







Publicidade

Publicidade

Segundo informações da PL, o motorista do veículo mudou de velocidade abruptamente ao notar a presença da fiscalização. Após acompanhamento tático, ao receber ordem de parada, o motorista empreendeu fuga e jogou o carro para fora da pista, descendo um barranco e abandonando o veículo.





O condutor foi localizado escondido em matagal a beira de um rio. O homem foi preso em flagrante pelo crime de contrabando. Os cigarros e o veículo serão objeto de pena de perdimento. A mercadoria e o veículo estão avaliados em R$ 120 mil.