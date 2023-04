Referência no Hip Hop de Londrina critica fala de vereador que atrelou movimento à criminalidade

Após a declaração do vereador de Curitiba Eder Borges (PP) atrelando o Hip Hop à criminalidade, um dos principais nomes do movimento em Londrina criticou a fala do político. WMC, como é conhecido o rapper e DJ Washington Luís, é um dos fundadores da Batalha da Concha, espetáculo que reúne rimadores de diversas regiões para declamarem seus versos.





A fala, proferida na Câmara Legislativa da capital do Paraná, aconteceu após os legisladores aprovarem uma honraria ao Hip Hop, que foi considerado patrimônio cultural do estado. Borges foi o único a votar contra a medida. "O que o Hip Hop tem a ver com o Paraná para ter tamanha honraria de ser um patrimônio cultural paranaense? É íntima a ligação do Hip Hop com a criminalidade e com a extrema-esquerda, o que na verdade é a mesma coisa. Uma constante apologia à violência. Trabalhar que é bom, nada, né, bando de vagabundo?", iniciou o vereador.

Em outro momento, Borges afirma que o Hip Hop é um dos responsáveis por levar adolescentes à criminalidade. "Para que serve o Hip Hop? Para dizer aos nossos jovens que o crime compensa. É cultura da glorificação da miséria. A ostentação das coisas mais vis, sexistas e tudo que há de pior. Prega a segregação. E eu questiono a liberdade de expressão nesse ponto", discursou.





Em seguida, a vereadora Giorgia Prates (PT) repudiou a fala do político. “Sua fala é racista quando diz que o hip hop é coisa de detento”, rebateu. Ela é uma das responsáveis pela moção de honra ao Hip Hop, que também conta com as assinaturas dos vereadores Alexandre Leprevost (Solidariedade), Angelo Vanhoni (PT), Dalton Borba (PDT), Maria Leticia (PV), Pier Petruzziello (PP), Professor Euler (MDB), Professora Josete (PT) e Serginho do Posto (União).



