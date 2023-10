Rodoviária de Londrina espera movimento 15% maior durante Finados

Pelo menos 38.360 passageiros devem passar pelo Terminal Rodoviário de Londrina (TRL) entre esta quarta-feira (1°) e a próxima segunda-feira (6), período que compreende o feriado nacional do Dia de Finados (2) e o fim de semana. A estimativa de movimentação, que representa um acréscimo de 15% em relação à média diária de 5.559 viajantes observada entre janeiro e setembro, leva em conta as operações de embarque, desembarque, trânsito e turismo.







Realizado com base em informações repassadas pelas empresas que operam na rodoviária, atualmente gerenciada pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), o levantamento que apontou aumento da demanda prevê que aproximadamente 150 ônibus extras sejam colocados nas estradas nos próximos seis dias para acomodar o número maior de clientes.

Boa parte dos veículos tem como destino a capital paulista, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba, Foz do Iguaçu e cidades do litoral catarinense. A expectativa é que o volume mais intenso de embarques seja registrado nos dias 1° e 5, enquanto os desembarques devem movimentar o saguão do TRL mais fortemente em 2 e 6 de novembro.







De acordo com o superintendente da Rodoviária, Sandro Neves, neste período em que a quantidade de passageiros e acompanhantes a circular pelo espaço será mais elevada, é importante que alguns cuidados sejam tomados a fim de evitar transtornos durante os deslocamentos.



“Identificar bagagens e mantê-las sempre por perto, utilizando o setor de guarda-volumes quando necessário, ajuda a evitar furtos e extravios. Chegar às plataformas de embarque já com um documento com foto em mãos agiliza o momento de acessar os coletivos. Também é fundamental estar atento aos horários de partidas, já que as vias do entorno podem ter lentidão no trânsito em determinados horários”, alertou o superintendente.







Neves lembrou ainda que crianças e adolescentes, menores de 16 anos e desacompanhados dos pais, não podem deixar a cidade sem a apresentação de documento que expresse a autorização dos responsáveis. A declaração de anuência pode ser emitida em qualquer cartório de notas.



Para informações sobre itinerários e serviços oferecidos pelo TRL, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (43) 3372-1800. As consultas podem ser feitas também no site www.trl.com.br.(N.Com)