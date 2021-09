Rua do Parque Guanabara, na zona sul de Londrina, ganhará ciclovia

A rua José Giroldo, no Parque Guanabara, zona de sul de Londrina, ganhará uma ciclovia. A estrutura terá cerca de 450 metros de extensão e vai começar na rua Bento Munhoz da Rocha Neto, indo até a avenida Madre Leônia Milito, vias que já contam com ciclovia.

Uma empresa com sede na cidade venceu a licitação lançada pela prefeitura, com proposta de quase R$ 514 mil, cerca de R$ 38 mil a menos em relação ao valor inicial do certame.



A secretaria municipal de Gestão Pública informou que o edital está em fase de contra-recurso de habilitação e a expectativa é que em até dez dias seja assinada a ordem de serviço. O prazo para término da obra é de cinco meses a partir da assinatura.





A ciclovia será construída na calçada. Atualmente, o trecho se divide entre pontos com calçamento e outros com mato ou pedras. “O recuo é de oito metros e a ciclovia terá cerca de 2,35 metros. Será próxima ao meio-fio e sobrará um bom espaço para os pedestres. Têm alguns desvios, vai respeitar alguns obstáculos”, detalhou João Verçosa, secretário municipal de Obras e Pavimentação.

