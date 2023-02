Secretarias e órgãos municipais de Londrina terão ponto facultativo no Carnaval

As secretarias e órgãos da Prefeitura de Londrina terão ponto facultativo na segunda (20) e terça-feira (21). Dessa forma, não haverá expediente na sede administrativa da Prefeitura, bem como nas secretarias e órgãos públicos municipais, como a Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-LD), Caapsml, Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), e outros.





As atividades e serviços municipais serão retomados na Quarta-Feira de Cinzas, dia 22, às 12h. Já os serviços essenciais, inclusive de urgência e emergência, funcionarão normalmente. A íntegra do decreto nº 159/2023 foi publicada na edição n° 4.846 do Jornal Oficial.

Educação – Conforme previsto no calendário escolar de 2023, as escolas municipais e os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) estarão fechados de segunda (20) a quarta-feira (22), e as aulas retornam na quinta-feira (24). Os Centros de Educação Infantil (CEIs) filantrópicos e conveniados irão seguir calendário próprio.





Fazenda – A Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, situada no prédio da Prefeitura de Londrina, seguirá o decreto n° 159/2023 e retorna às atividades na quarta-feira (22), às 12h. Para atendimento presencial, é necessário agendar com antecedência através do Portal da Prefeitura ou pelo telefone (43) 3372-4424.

Saúde – Na segunda (20) e terça-feira (21), estarão fechadas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), a Policlínica Municipal Ana Ito, os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) e Infantil (CAPS I). Essas unidades de saúde retomam o atendimento aos usuários na quarta-feira (22) pela manhã, em horário normal.





No final de semana e durante todo o Carnaval, funcionarão normalmente os plantões dos Prontos Atendimentos (PA) do Maria Cecília (18 horas), do União da Vitória (16 horas) e Jardim Leonor (24 horas); bem como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas Maria Angélica Castoldo (Jardim do Sol) e Francisco de Arruda Leite (Jardim Sabará).

O Pronto Atendimento Infantil (PAI), a Maternidade Municipal Lucilla Balallai, Pronto Atendimento Psiquiátrico do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III), e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU 192) também atenderão normalmente, todos os dias.

CMTU – Em razão do decreto nº 159/2023, que estipulou ponto facultativo nas repartições públicas municipais de Londrina durante o Carnaval, alguns serviços da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) sofrerão alterações nos próximos dias.



Os setores administrativos e de atendimento ao público não funcionarão na segunda (20) e terça-feira (21). O expediente normal será retomado na quarta-feira (22), a partir das 8h. A exceção fica por conta da Coordenadoria de Licitações, que funcionará neste período para o recebimento de propostas, atendimento e demais atos dos certames licitatórios.





Nos departamentos da companhia que desempenham serviços essenciais, como fiscalização de Trânsito e Posturas, as atividades serão desenvolvidas em escala reduzida, com destaque para a operação de apoio

ao Carnaval de rua no domingo (19), no Igapó II e Aterro.





Os ônibus do transporte coletivo circularão sem alterações nas tabelas de horário no sábado (18) e domingo (19). Na segunda-feira (20), seguirão a programação dos dias úteis. Já na terça (21) serão adotadas as escalas relativas a sábado. Apesar disso, linhas como a 213 – Shopping Catuaí e 803 – Terminal Vivi Xavier / Shopping Catuaí receberão carros extras durante todo o dia.

O Terminal Rodoviário de Londrina (TRL), gerenciado pela CMTU, terá expediente somente das equipes operacionais. Os trabalhos administrativos serão suspensos nos mesmos dias especificados no decreto municipal que trata do ponto facultativo.





A coleta do lixo orgânico e do rejeito será realizada normalmente, percorrendo os bairros já atendidos às segundas e terças. Por outro lado, o recolhimento do material reciclável que seria feito na terça-feira (21) será transferido para quarta (22).

Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) dos bairros Nova Conquista e Vista Bela, localizados nas regiões leste e norte, respectivamente, estarão abertos no sábado (18) até o meio-dia. Na segunda-feira (20), operarão das 8h às 17h, voltando a receber resíduos na quarta (22).





As ações de limpeza e manutenção de áreas públicas, como varrição, lavagem de pisos, capina do mato, desobstrução de bueiros, poda de árvores e plantio de flores, serão executadas sem alterações durante todo o Carnaval.





As feiras livres e feiras noturnas serão realizadas normalmente, com presença facultativa dos comerciantes. Mais informações sobre o funcionamento das atividades podem ser obtidas pelo telefone (43) 3379-7900, até das 17h de sexta-feira (17).













Restaurante Popular – O Restaurante Popular de Londrina abrirá normalmente no Carnaval. Localizado na Rua Professor João Cândido, 14, o Restaurante Popular atende de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h. As refeições custam R$3 e devem ser adquiridas diretamente no estabelecimento.

Parque Arthur Thomas – A Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) também seguirá o funcionamento previsto no decreto municipal nº 159/2023. Já o Parque Municipal Arthur Thomas abrirá normalmente. Exceto na segunda-feira (20), data em que o parque fecha semanalmente, ao longo do final de semana e na terça-feira de Carnaval o Parque Arthur Thomas ficará aberto para visitação, das 8h às 17h. O endereço é Rua da Natureza, 155, Jardim Piza.





Defesa Social – No período do Carnaval, a Secretaria Municipal de Defesa Social, por meio da Guarda Municipal de Londrina, prosseguirá com as ações de intensificação do patrulhamento preventivo pelos próprios públicos municipais, utilizando viaturas e meios eletrônicos de vigilância, como os sistemas de alarmes e videomonitoramento.





Também devem ser realizadas ações de fiscalização de trânsito, da lei de controle da poluição sonora veicular, e da lei seca municipal que proíbe o consumo de bebida alcoólica nas vias públicas das 22h às 6h. A população poderá contar com os atendimentos da Patrulha Maria da Penha e da Defesa Civil, entre outros serviços. A Guarda Municipal e a Defesa Civil podem ser acionadas pelos telefones 153 e 199, respectivamente, com funcionamento 24 horas por dia.





Fundação de Esportes – A equipe da Fundação de Esportes de Londrina (FEL) está sendo transferida para sua sede de origem, no Ginásio de Esportes Moringão. Por isso, os atendimentos ao público serão retomados na quarta-feira (22), às 12h. O endereço é Rua Gomes Carneiro, 315, Jardim Boa Vista.