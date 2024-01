Seleção para time feminino do Londrina Futsal acontecerá no sábado 27; para nascidas entre 2007 e 2013

O time do Londrina Futsal realizará no sábado, 27 de janeiro, às 14h, o primeiro trabalho de seleção de jogadoras em 2024. A ação ocorrerá no Ginásio da Unopar/Anhanguera, localizado na avenida Paris, 675, Jardim Piza, região sul. A seletiva é para atletas nascidas nos anos de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. A intenção da equipe é fomentar e fortalecer as equipes de base, captando atletas talentosas e incentivando mais meninas a praticarem o futsal.





Como se inscrever para a seletiva?





Interessadas em participar podem se inscrever por meio de formulário online e comparecer ao local tendo em mãos documento original de identificação com foto, como RG, e roupas apropriadas para a prática esportiva como camisa, shorts, meião e tênis.



A seleção será coordenada pela comissão técnica da equipe e, no ginásio, as candidatas serão analisadas de forma técnica por aquilo que elas já sabem da modalidade do futsal e suas habilidades. De acordo com a técnica do Londrina Futsal Feminino, Jayne Borim, o objetivo é oportunizar às crianças e adolescentes uma condição de estarem mostrando suas habilidades e potencial para fortalecer as categorias.







Borim ainda esclareceu que, caso as meninas não consigam fazer a inscrição pela plataforma on-line, elas ainda podem ir até o local para serem avaliadas, desde que estejam com o documento em mãos. A técnica do time enfatizou a importância deste processo. “Todo o trabalho de iniciação e de base é de extrema importância, pois possibilita crescimento às atletas e dá suporte ao time adulto de alto rendimento. Por isso, cada vez mais, nós temos meninas praticando a modalidade do futsal em categorias menores. Hoje vemos muitas atletas mais novas procurando o time, o que, automaticamente, cria um ambiente de evolução gradativa para formação das equipes subsequentes até que tenham condições de ingressar no adulto”, finalizou.



O projeto





O projeto do Londrina Futsal recebe há muitos anos o patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), com recursos do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos). O último exercício, finalizado recentemente, foi o de 2023.