Sem chuva prevista para semana, Londrina pode registrar 32ºC nesta segunda

A semana começa estável em Londrina e assim deve seguir nos próximos dias, já que os modelos meteorológicos observados pelo IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) não indicam acentuam chances de chuva.

Precipitações isoladas em consequência do calor não são descartadas pela agrometeorologista Angela Costa, no entanto.

Os termômetros indicavam 16,2ºC às 6h desta segunda-feira (20), e máximas podem alcançar 32ºC nesta tarde.





Quem detesta o calor deve sofrer ainda mais nesta terça (21), quando temperaturas previstas são de 34ºC.





O litoral, Oeste e Sul do Paraná são as regiões com maior probabilidade de chuva.

O verão tem início oficialmente no início da tarde desta terça-feira (21) no hemisfério sul. A estação mais quente do ano deve ter chuvas reduzidas pelo fenômeno La Niña. Veja a expectativa do IDR-PR para o sucessor da primavera.