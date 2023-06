Shopping de Londrina dá dicas de presentes de até R$ 100 para o Dia dos Namorados

Algumas sugestões de presentes de até R$ 100:



Para os casais apaixonados, que tal celebrar essa data firmando compromisso? Na Fina Class Joias (2º piso) o par de alianças de compromisso em aço inoxidável custam a partir de R$ 89,90, no modelo tradicional. Ainda é cedo para se comprometer? Então tem outras opções: trio de brincos em prata 925 por R$ 69,90; pulseira de prata masculina a partir de R$ 47 e corrente masculina a partir de R$ 87. O anel solitário em prata com zircônias custa a partir de R$ 60.



Para pessoas clássicas e românticas, vale apostar em um presente tradicional: chocolate. Para o Dia dos Namorados, a Cacau Show (piso térreo) tem opções para todos os bolsos e gostos. Que tal adoçar este dia com um kit com vinho tinto seco ou branco moscatel da Casa Valduga de 375 ml mais um coração casadinho de chocolate, recheado com trufas brancas e de chocolate meio amargo? O preço normal é R$ 97,80 mas para cliente Cacau Lover sai por R$ 91,80. O kit fondue La Creme de chocolate preto ou mil folhas sai por R$ 52,90 ou R$ 49,90 para o cliente Cacau Lover. A barrinha de chocolate “Eu amo vc” custa R$ 12,90 ou R$ 11,90 para o cliente Cacau Lover. Para ter direito ao desconto, basta se cadastrar na loja ou no site da Cacau Show no programa Cacau Lovers.





Os perfumes e cosméticos estão sempre em alta nessa data e para sair da mesmice, você pode presentear seu amado ou sua amada montando kits personalizados. Na loja Menina Bella (piso térreo), o kit de skincare para pele oleosa com sabonete líquido, gel anti oleosidade, máscara de pepino e um balm labial incolor sai por R$ 50,22. Para ele, o kit com xampu e condicionador para barba e cabelo mais óleo para barba custa R$ 70,80. Na Menina Bella, você ainda encontra perfumes femininos a partir de R$ 79,90 e masculinos a partir de R$ 98.

Se o seu amor é descolado(a), a Carmel (2º piso) tem opções de presente a partir de R$ 29,99 (cropped) para ela e camisetas a partir de R$ 70 para ele. Todas com estampas de bandas de rock e anime. Os bonés de banda custam a partir de R$ 70 e a blusa de moletom cropped (feminino) a partir de R$ 100.





Para os que querem dar uma apimentada no relacionamento, a Amome (piso térreo) tem peças de lingerie e nightwear que cabem no orçamento. O conjunto de lingerie em renda (calcinha e sutiã) em várias cores, custa a partir de R$ 89,90. Camisola de alcinha com estampa animal print e detalhe em renda R$ 99,90. O kit sensual em renda composto por corselete e fio dental, por R$ 93,90 e o conjunto de sutiã sem bojo e aro em renda e transparência sai por R$ 99,90.

Quem gosta de presentes práticos e úteis vai adorar as opções da Star Prime (piso térreo). Essas sugestões podem ser usadas no dia-a-dia. Os copos térmicos Stanley de 465 ml com tampa estão R$ 89,90. A garrafa térmica de 500 ml Stanley custa R$ 99,90. Para os mais tecnológicos, fone de ouvido bluetooth a partir de R$ 99,90 e caixinha de som bluetooth a partir de R$ 69,90.





E para fechar a data com chave de ouro, que tal um almoço ou jantar japonês pra celebrar esse amor? No Sushi Desu (praça de alimentação) dá pra saborear sushi da melhor qualidade na praça ou pedir delivery e curtir a refeição a dois em casa mesmo. As barcas de sushi para duas pessoas, custam a partir de R$ 50 e o poke R$ 25 (a unidade).

Viu só? Opções que não vão pesar no seu bolso não faltam. E você, já sabe qual presente é a cara do seu amor?





Cenário para os apaixonados

Neste ano, até o dia 12 de junho, os apaixonados poderão visitar um espaço romântico instagramável no Royal Plaza Shopping. No térreo, o cenário especial decorado pela decoradora Cacilda Furlan (especialista em casamentos), é dedicado aos casais para registrar o momento com fotos. O local conta com uma fonte, um arco com flores e um coração em paetê dupla face que permite que o casal escreva mensagens personalizadas, além de um luminoso LOVE. Além disso, no espaço foi instalado um varal de recados em que é possível deixar um bilhete apaixonado para o seu amor. É uma oportunidade para celebrar o amor e criar memórias especiais.





Revelação de foto grátis

E para completar essa celebração do amor, o cliente que gastar no mínimo R$ 100 no Royal Plaza Shopping ganha a impressão de uma foto modelo Polaroid do Foto Célula.









Sobre o Dia dos Namorados

No Brasil, a data escolhida foi a véspera do feriado de Santo Antônio, conhecido pela fama de santo “casamenteiro”. Porém, na maior parte do mundo, principalmente em países do hemisfério norte, o Valentine’s day é celebrado no dia 14 de fevereiro, Dia de São Valentim.





