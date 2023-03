Simepar prevê que outono no Paraná vai registrar menos chuvas que o verão

O outono tem início às 18h25 desta segunda-feira (20) e terminará às 11h58 de 21 de junho de 2023.





Segundo a previsão do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), o primeiro dia da estação será ensolarado na maioria das regiões. O tempo fica parcialmente nublado em Paranavaí, Jaguariaíva, Telêmaco Borba e Jacarezinho.

A menor temperatura prevista é 15 ºC em Guarapuava. A maior – 22 ºC – deve ocorrer em Foz do Iguaçu, Guaíra e Paranaguá.





O cenário climático global indica dissipação do fenômeno La Niña e ausência de El Niño. Porém, as águas do Oceano Atlântico Sudeste permanecem ligeiramente mais quentes do que o normal.





As manhãs e noites tornam-se gradativamente mais frias. A temperatura média do ar tende a ficar dentro da normal climatológica da estação. Estão previstas variações bruscas.





