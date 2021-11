Sine de Londrina oferta mais de 500 vagas de emprego; há funções em vendas e cozinha

O Sine (Sistema Nacional do Empregador) atualizou uma lista, na tarde de sexta-feira (5), com 506 vagas de emprego em Londrina. Algumas das oportunidades são para candidatura exclusiva no site Empregor.



Por conta da pandemia do novo coronavírus, as candidaturas devem ser agendadas virtualmente. Há a opção para marcar atendimento via WhatsApp.

A agência oferece, inclusive, atendimento telefônico de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, através do número (043) 3373-5700.





No site da prefeitura, é possível consultar os outros serviços do Sistema e ler as respostas para as dúvidas frequentes dos candidatos.